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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Стало известно, почему депутата Эльвиру Сурабалдиеву вызвали на допрос

Депутата Жогорку Кенеша Эльвиру Сурабалдиеву вызвали на допрос в Военную прокуратуру в качестве свидетеля. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что ранее в рамках уголовного дела в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и других лиц в качестве свидетелей были допрошены ряд депутатов парламента, в том числе и Эльвира Сурабалдиева.

«17 сентября нардеп была уведомлена о необходимости явки в суд для дачи свидетельских показаний по делу. Ее утверждения о неосведомленности причин вызова не соответствуют действительности — ей четко было разъяснено, куда, когда и в качестве кого она вызывается. Кроме того, вызов Эльвиры Сурабалдиевой на судебное заседание каким-либо образом не связан с ее политической деятельностью и участием на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш», — объяснили в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165814/
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