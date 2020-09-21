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Общество

Новая дорога после оползня на Кара-Кече почти построена

На 21 сентября 2020 года на оползневом участке в Кара-Кече с двух сторон пробита дорога общей протяженностью 3,3 километра и шириной 4 метра. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, на сегодня остается проложить 200 метров дороги. Напомним, что протяженность выбранной трассы строительства временной дороги составляет 3-3,5 километра. Она проходит по склону горы по скалистой и осыпной местности.

Напомним, оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередачи и заблокировал дорогу на этом участке. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, объем сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тысяч кубических метров. Пострадавших нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165792/
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