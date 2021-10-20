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Власть

Минэнерго хочет построить обогатительную фабрику на угольном разрезе Кара-Кече

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что в Монголии тоже была экологическая катастрофа. «Скоро зима, и, помимо ТЭЦ, люди будут жечь что попало. В Улан-Баторе была экологическая катастрофа, но ее решили с помощью обогащенного угля», — сказал он.

Министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что ведомство рассматривает вопрос строительства обогатительной фабрики на угольном разрезе Кара-Кече. «Когда мы увеличим генерацию, планируется дать возможность населению отапливаться электричеством. Я недавно ездил на Кара-Кече, мы хотим построить обогатительную фабрику», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211054/
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