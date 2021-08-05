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Общество

Для угольного месторождения Кара-Кече закуплено новое оборудование

Для угольного месторождения Кара-Кече закуплены новое оборудование и спецтехника из Южной Кореи. Об этом сообщает Министерство энергетики и промышленности.

Напомним, в феврале 2021 года объявили тендер на закупку двух корейских экскаваторов DOOSAN (DX-480LCA-K). Техника будет доставлена в Кыргызстан через несколько дней. Стоимость оборудования составила 55 миллионов 112 тысяч сомов.

Сегодня на Кара-Кечинском угольном участке ГП «Кыргызкомур» в Джумгальском районе арендовано пять экскаваторов, 30 авто Howo, один погрузчик и два бульдозера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203214/
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