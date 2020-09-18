На оползневом участке Кара-Кече пробит почти 1 километр дороги

Сегодня на оползневом участке в Кара-Кече с двух сторон пробита дорога общей протяженностью 900 метров и шириной 4 метра. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

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По его данным, протяженность выбранной трассы строительства временной дороги составляет 3-3,5 километра. Она проходит по склону горы по скалистой и осыпной местности. Сейчас со стороны разреза Кара-Кече бульдозер делает тропу дороги в сторону села Дыйкан. Со стороны Дыйкан на сложном участке работают четыре экскаватора.

«Работа ведется в две смены, вопросы по мобилизации дорожно-строительной техники и обеспечения ГСМ полностью решены», — подчеркнули в Минтрансе.

Для недопущения срыва обеспечения углем населения и подготовки к зимнему периоду основной поток грузовиков ездит с разреза «Кара-Кече» по автомобильной дороге Куртка — Сонкол через перевал Молдо-Ашуу по Ак-Талинскому району. Протяженность дороги по этому маршруту до Балыкчи составляет 340 км, из них 79 км по грунтовой дороге, которая находится в удовлетворительном состоянии.

Небольшой поток грузовых транспортных средств, перевозящих уголь, осуществляет проезд с разреза Кара-Кече по автомобильной дороге Сары-Булак — Сонкол через перевал Калмак-Ашуу по Кочкорскому району. Протяженность этого маршрута до Балыкчи — 233 км, из них 132 километра по грунтовой дороге. По этому маршруту в основном идут пустые грузовики, возвращающиеся из Балыкчи.