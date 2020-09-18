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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Коррупция, разбой, нападение. В чем обвиняются чиновники и их родственники

В Кыргызстане еще одно громкое уголовное дело — по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением задержан экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Это не первый скандал с бывшим чиновником. Фигурантами уголовных дел становятся и действующие должностные лица, а также их родственники.

24.kg решило напомнить о самых громких задержаниях за неполный год.

От драки до убийства

В марте бывший заведующий отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Эрнест Молдошев избил сотрудника патрульной милиции.

Работник ЖК в нетрезвом состоянии выехал на своем авто Toyota Land Cruiser в город. Когда его остановили милиционеры, чиновник не подчинился их требованиям и уехал. Водителя удалось остановить через несколько кварталов.

Эрнест Молдошев потребовал, чтобы его отпустили, а затем напал на милиционера. Суд освободил чиновника от наказания.

В июле советник полпреда Таласской области Марслатбек Шералиев сбил велосипедиста. Он был пьян. Пострадавший парень от полученных травм скончался в реанимации.

Экспертиза выявила этиловый спирт не только в крови виновника ДТП, но и у погибшего.

Родственники утверждают, что скончавшийся Аскат Асыкулов не мог быть в нетрезвом состоянии, поскольку был набожным и пять раз в день читал намаз. Сейчас дело на стадии расследования.

Продажа радиочастот

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В мае несколько высокопоставленных чиновников оказались замешаны в скандале с незаконной продажей радиочастот. Межведомственная следственная группа возбудила уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи.

По версии следствия, руководство ведомства в сговоре с одним из сотовых операторов, сотрудниками Госкомитета информационных технологий и связи, нарушив закон, переоформило лицензию оператора. Это повлекло за собой ущерб интересам государства.

За несколько месяцев задержаны экс-глава ведомства Наталья Черногубова, два работника ГКНБ, руководители компании Ala-TV Дмитрий Ветлугин и Артур Халдаров, а также замглавы ГКИТиС Максат Джылышбаев.

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев заявил, что к скандалу может быть причастен Мухаммедкалый Абылгазиев. По его данным, глава казахстанской инвестиционной компании «Верный капитал», один из владельцев «Билайна» Ерлан Оспанов и руководитель сотового оператора в КР Евгений Кражан встречались с премьером Абылгазиевым. Нардеп считает, что глава кабмина и бизнесмены обсуждали вопрос радиочастот. Однако доказательств своих слов не привел.

Ala-TV продала 200 мегагерц вместе с частотами сотовой компании Beeline за $1,8 миллиона.

Жанар Акаев

Отцы и дети

Сразу несколько задержаний сыновей чиновников произошло в сентябре.

Сына депутата парламента Самата Ибраева Данияра взяли в Болгарии. Он был объявлен в международный розыск по подозрению в семи фактах мошенничества, связанных с поставками строительной арматуры. Генпрокуратура решает вопрос об экстрадиции.

Ущерб потерпевшим составил 507 миллионов 352 тысячи 49 сомов. Несмотря на это, Самат Ибраев баллотируется в Жогорку Кенеш от партии «Бутун Кыргызстан».

Еще один отпрыск чиновника подозревается в разбое. 7 сентября стало известно, что с автостоянки в Канте угнали два автомобиля, незаконно ввезенных в республику. Охранника связали и попросили молчать. В разбойном нападении подозревают сына директора Госагентства по антимонопольному регулированию Шухрата Сабирова Аброра.

По документам машины проходили под видом запчастей. Ранее по этому факту ГСБЭП возбудила уголовное дело.

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В Москве задержан сын полпреда правительства в Баткенской области Алишера Абдырахманова Азиз Орозбаев. По данным МВД, в марте 2019 года в Бишкеке трое граждан вошли в доверие к предпринимателю. Под предлогом покупки ввезенных из-за границы иномарок злоумышленники завладели дорогими автомашинами.

Ранее Азиза Орозбаева объявили в международный розыск. Ущерб составил 2 миллиона 165 тысяч 350 сомов.

В июле сына адвоката Каната Хасанова обвинили в разбойном нападении. В социальных сетях Фатима Дюшембиева рассказала, что ее семья приобрела кислородный концентратор, а спустя несколько дней Арстан Хасанов якобы совершил разбой, вследствие которого умер ее муж.

Женщина якобы узнала нападавшего по интонации и голосу. Расследование до сих пор продолжается, а юрист утверждает, что его сына оболгали.

Нерадивые родственники

Сестру депутата Жогорку Кенеша Аалы Карашева Акназик Карашеву тоже подозревали в мошенничестве. В ноябре прошлого года женщина взяла у знакомого $10 тысяч в долг и не вернула. Милиция до сих пор расследует это дело.

В правоохранительных органах сестра народного избранника пояснила, что деньги взяла в долг у однокурсника для своей знакомой Р.А. Последняя отрицала факт получения финансовых средств.

Брат нардепа Данияра Толонова тоже оказался фигурантом уголовного дела. Будучи директором информационно-консультационного центра Госслужбы миграции, Бахтияр Толонов был задержан и водворен в СИЗО-1 Бишкека за взятку. Сейчас дело рассматривается в суде.

Чиновник был председателем комиссии по предоставлению квот рабочей силы за рубежом гражданам Кыргызстана. Он вымогал $800.

Все чаще имена высокопоставленных чиновников и их родственников фигурируют в скандалах и уголовных делах. Однако лишь единицы доходят до суда и несут ответственность за свои деяния.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165505/
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