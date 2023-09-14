Июньские события. В Сузаке задержаны лидеры сепаратистов

Задержаны лидеры сепаратистских групп Сузакского района, организовавшие массовые беспорядки в июне 2010 года, в том числе убийство жителя Джалал-Абада. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержаны 43-летний К.Х.М., 51-летний А.А.А., 62-летний К.П.Т., 58-летний А.А.А., 65-летний М.А.И. и 52-летний К.Ш.Т.

«Они, являясь лидерами сепаратистских групп в Сузакском районе, призывали к массовым беспорядкам, организовывали перекрытие дорог, устанавливали блокпосты, нападали на мирных жителей, пытавшихся выехать из контролируемых сепаратистами районов. Один из задержанных причастен к убийству с особой жестокостью жителя Джалал-Абада. Преступление совершено на одном из блокпостов. В рамках возобновленного уголовного дела задержанные водворены в СИЗО», — проинформировали в ведомстве.