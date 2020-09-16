Арендаторы не платят Бишкеку за участки. Мэрия грозит расторгнуть договоры

Управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии Бишкека продолжает работу над взысканием дебиторской задолженности за пользование муниципальными земельными участками и возвращением их на баланс города. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в 2012 году в микрорайоне № 10 предоставили участок площадью 2 тысячи 15 квадратных метров в аренду гражданину Б.Б. под строительство многоэтажного жилого дома с офисными помещениями. «Дом возвели, ввели в эксплуатацию, но на протяжении четырех лет плата за пользование муниципальной землей так и не поступила. Арендатор должен 2 миллиона 372 тысячи 916 сомов с учетом пени. Застройщик — «Памирстрой», — отметили в муниципалитете.

Много задолжали городу и два гаражных кооператива. В 2013-м кооперативу № 12 предоставлен земельный участок площадью 8 тысяч 610 квадратных метров под существующие сооружения гаражей. Заключен договор аренды на один год. «Но со второго квартала 2014-го арендатор не оплачивает счета и должен 1 миллион 800 тысяч 336 сомов. Мы неоднократно уведомляли председателя гаражного кооператива об оплате аренды, однако средства в городской бюджет так и не поступили», — подчеркнули в мэрии.

Гаражный кооператив № 21 задолжал 4 миллиона 983 тысячи 919 сомов. Он также не выплачивает арендную плату со второго квартала 2014 года за участок площадью 25 тысяч 600 квадратных метров.

УЗР уведомило всех должников-арендаторов о погашении задолженности в течение пяти дней.

«В случае очередного непогашения задолженности управление вынесет на ближайшее заседание комиссии вопросы о расторжении договора в одностороннем порядке, взыскании задолженности и изъятии земельного участка в судебном порядке с возвратом на баланс муниципалитета», — добавили в мэрии.