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Общество

«Северэлектро» начинает отключать от электроэнергии должников

С сегодняшнего дня ОАО «Северэлектро» начинает отключать от электроэнергии абонентов в многоквартирных домах за задолженность. Об этом сообщили в компании.

По ее данным, абонентам подадут электроэнергию только после погашения долгов и оплаты услуг за подключение в сервисном центре.

Во избежание неудобств и лишних затрат на подключение «Северэлектро» призывает абонентов оплатить счета заблаговременно.

Отмечается, что абоненты могут не стоять в очереди и оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, «БТА Банк», в том числе электронные кошельки UMAI, «Элсом», кассы «Айыл Банка», «Дос-Кредобанка», «БТА Банка», «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», ГП «Кыргызпочтасы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165373/
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