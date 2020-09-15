Модели вышли на подиум с обнаженной грудью, но в защитных от COVID-19 средствах

Испанский дизайнер бренда Accidental Cutting отправила моделей на подиум топлес в рамках недели моды в Мадриде. Фотографии с показа публикует издание Vogue.

Папарацци запечатлели манекенщиц в нарядах из прозрачной ткани, которая просвечивает их обнаженную грудь. Одна из участниц показа прошлась по подиуму с голой грудью в головном уборе в виде мантии, под которой не было топа.

При этом многие модели из числа участниц показа вышли на подиум в средствах индивидуальной защиты — в масках и перчатках разных цветов.

Accidental Cutting — испанский люксовый бренд, основанный в 2019 году дизайнером и архитектором Евой Исзоро (Eva Iszoro), которая является создательницей метода экспериментального дизайна одежды «случайный крой». Суть метода состоит в том, чтобы конструировать одежду без предварительного эскиза. Так, на различных этапах создания вещи она может видоизменяться, к ней могут быть добавлены различные новые детали, поскольку первоначальный дизайн отсутствует.