Как не отравиться: семь ядовитых растений, о которых должен знать каждый

Осень в Кыргызстане выдалась теплой. Традиционно в это время жители городов выезжают в горы и на пикники. Едут целыми семьями. Но, отдыхая на природе, всегда есть вероятность наткнуться на ядовитое растение. И если взрослые, скорее всего, просто пройдут мимо, то любопытные дети, которые стремятся все попробовать на вкус, могут пострадать.



Опытная туристка, член клуба путешественников Gde.kg Неля Омарова рассказала 24.kg, что в условиях высокогорья все целебные и ядовитые свойства растений выражены более сильно, чем в равнинных условиях.



«В таких случаях риск получить отравление возрастает. Поэтому категорически нельзя рвать, нюхать и есть незнакомые растения и ягоды, а также оставлять без внимания детей, которых вы взяли с собой», — предупреждает Неля Омарова.



Специально для 24.kg она составила топ-7 самых ядовитых растений, которые лучше обходить стороной.

1 Можжевельник казацкий Фото из архива Нели Омаровой. Можжевельник казацкий На кыргызском он называется «бүкүр» или «жапалак арча». Это самый ядовитый вид можжевельника. Побеги, листья и плоды содержат высокотоксичные смолы и эфирные масла. Растение ядовито, его привлекательные ягоды и ароматные иголочки содержат опасные для здоровья вещества. Могут вызвать маточное кровотечение, судороги и паралич.

2 Паслен черный Фото из архива Нели Омаровой . Паслен черный Или «кара кызалак», «кара ит жүзүм» растет повсеместно в Кыргызстане как сорняк. Ядовиты все части растения, кроме спелых ягод. Содержит соланин. Последствия отравления — судороги, паралич, потеря сознания, кома.

3 Паслен сладко-горький Фото из интернета. Паслен сладко-горький Еще одна разновидность паслена, который кыргызы называют «кызыл кызалак». Ягоды и листья этого растения содержат ядовитые вещества дулкамарин и соланин, которые являются стероидными гликозидами. В зеленых плодах содержится до 2 процентов гликозидов (в спелых ягодах их количество несколько меньше).

4 Жимолость Фото из интернета. Жимолость На кыргызском это растение называется «шилби». Это кустарник с красными или синими ягодами. Бывает нескольких видов: лесная — одна из наиболее популярных, известная в народе под названием «волчья ягода». Не следует путать жимолость голубую и лесную: первый вид употребляется в пищу, а лесная — ядовитая. Красные плоды содержат токсичное вещество ксилостеин, вызывающее рвоту и диарею. Такими же свойствами обладают кустарники с черными ягодами.

5 Бересклет Фото из архива Нели Омаровой. Бересклет Очень красивое растение, плоды иногда принимают за цветы, но нужно помнить, что эти ягоды ядовиты. Среди возможных симптомов отравления — рвота, диарея, слабость, озноб, судороги.

6 Бирючина обыкновенная Фото из архива Нели Омаровой. Бирючина обыкновенная Растение не горное, используется в городских посадках, но ягоды его ядовиты. Может вызвать диарею, помутнение сознания.

Случайно съеденная ягодка, конечно, не станет причиной сильного отравления. Но нужно приучать детей, что категорически нельзя трогать и есть незнакомые ягоды на кустарниках в горах и в городе.