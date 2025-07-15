Рост основных видов продукции растениеводства ожидают в странах ЕАЭС в 2025 году

В 2025 году ожидается рост валового сбора основных видов продукции растениеводства. В то же время сохранится низкий уровень самообеспеченности по фруктам (не более 48 процентов). Об этом журналистам сообщила министр по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гоар Барсегян.

По ее данным, в 2024 году объем взаимной торговли сельхозтоварами и продовольствием стран ЕАЭС вырос на 9,1 процента.

«У нас каждый год утверждаются прогнозные и индикативные балансы по чувствительным сельскохозяйственным товарам. Это хороший инструмент, который дает возможность обеспечить союз жизненно важными товарами. Это некая общая подушка безопасности. А прогнозные балансы — хороший индикатор для бизнеса, потому что дают возможность заранее оценить ситуацию на рынке по базовым сельскохозяйственным товарам для планирования своих действий», — сказала она.

По словам Гоар Барсегян, вопросы обеспечения жизненно важными сельскохозяйственными товарами являются приоритетной задачей для союза.

«В целом сейчас собственным производством мы обеспечиваем потребности союза почти на 92 процента. Но у нас большой потенциал роста. И в рамках «пятерки» мы думаем об усилении мер, чтобы полностью обеспечить население продовольствием... В 2024 году по сравнению с 2023 годом сократился валовый сбор по всем основным сельхозкультурам, за исключением масличных, по которым производство во всех государствах союза выросло на 5 процентов. Несмотря на снижение урожая зерна, внутренняя потребность в целом по ЕАЭС была полностью обеспечена собственным производством», — отметили в ЕЭК.

Наихудшая ситуация сложилась с обеспеченностью картофелем, овощами и фруктами. Производство картофеля сократилось во всех странах союза, за исключением Казахстана. Уровень самообеспеченности по сравнению с 2023 годом снизился: по картофелю — с 98 процентов до 91 процента, по овощам — с 94 процентов до 92 процентов, по фруктам — с 48 процентов до 47 процентов.