Корни исчезающего растения пытался вывезти кыргызстанец в Китай

В Нарынской области пограничники задержали контрабандный груз — корни растения, находящегося под угрозой исчезновения. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Уточняется, на пограничный пост «Муз-Тор» прибыла машина. При досмотре в ней нашли три мешка корней неизвестного растения, общий вес которых составил 53,4 килограмма.

Фото пресс-службы ПС ГКНБ

За рулем находился гражданин КР. Он пытался нелегально провезти через пограничный пост корни растения эндик (арнебия), выкапывание и незаконный сбор которого на территории республики строго запрещены.

Задержанного и мешки с корнями арнебии передали сотрудникам территориального подразделения Минприроды. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение порядка закупки и реализации сырья дикорастущих растений и наказали штрафом.