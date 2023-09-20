Корни исчезающего растения пытался вывезти кыргызстанец в Китай

В Нарынской области пограничники задержали контрабандный груз — корни растения, находящегося под угрозой исчезновения. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.
Уточняется, на пограничный пост «Муз-Тор» прибыла машина. При досмотре в ней нашли три мешка корней неизвестного растения, общий вес которых составил 53,4 килограмма.
За рулем находился гражданин КР. Он пытался нелегально провезти через пограничный пост корни растения эндик (арнебия), выкапывание и незаконный сбор которого на территории республики строго запрещены.
Задержанного и мешки с корнями арнебии передали сотрудникам территориального подразделения Минприроды. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение порядка закупки и реализации сырья дикорастущих растений и наказали штрафом.
Справка:
Арнебия относится к исчезающим видам растений. Это лекарственное растение из числа азиатских и североафриканских трав (семейство Boraginaceae), имеющих чередующиеся листья и желтые или фиолетовые цветы, которые меняют цвет в зависимости от возраста. Корень содержит шиконин, который широко используется в лекарственной промышленности.