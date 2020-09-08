Выборы-2020. В Ош прибыли наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ

В Ош прибыли международные наблюдатели миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, совместно с сотрудниками муниципалитета наблюдатели обсудили двустороннее взаимодействие в рамках подготовки к выборам депутатов Жогорку Кенеша.

«Основной целью визита наблюдателей является мониторинг подготовки к голосованию с точки зрения обеспечения открытости и демократичности процесса. В рамках данной программы мы проводим встречи с руководителями регионов, органов местного самоуправления, лидерами партий, то есть с теми, кто участвует в выборах», — проинформировали в мэрии.

По итогам встречи достигнута договоренность тесного сотрудничества в достижении открытости и демократичности предстоящего голосования.

Отмечается, что аналогичную встречу планируют провести и в Бишкеке.