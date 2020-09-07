Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Бутун Кыргызстан»: журналистов не пускают

В административном суде Бишкека сегодня рассматривается жалоба партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе в регистрации.

Здание оцеплено милицией. На территорию никого не пускают, включая журналистов. У ворот собираются сторонники партии Адахана Мадумарова. Сегодня, отметим, в штабе партии заверяли СМИ, что акций протеста не будет.

Напомним, что большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.