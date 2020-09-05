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Общество

Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в депутаты использовал его для пиара

Российский блогер Илья Варламов, который сейчас находится в Бишкеке, возмущен, что кандидат в депутаты Марлен Маматалиев использовал его для своего личного пиара. Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.

Отмечается, то ранее в СМИ опубликовали фотографии, где кандидат в сопровождении блогера ужинает в одном из этнокомплексов в столице. Публикации с заголовком «Депутат Марлен Маматалиев показал истинное гостеприимство Илье Варламову» возмутили последнего.

— скриншот из Twitter
Фото — скриншот из Twitter. Илья Варламов возмущен, что его использовали для личного пиара

Снимками на своей странице в Instagram поделился сам Марлен Маматалиев.

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«Кыргызы всегда славились гостеприимством, решили по всем традициям показать еще одну сторону нашей страны. А водителей, которые портят атмосферу на дороге, мы и сами не любим, тем более Варламов за диалогом объяснил, что бараном назвал водителя, из-за которого случилась пробка», — подписал фотографии кандидат.

Отметим, что Марлен Маматалиев баллотируется в парламент по списку партии «Мекеним Кыргызстан». Он на 7-м месте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164244/
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