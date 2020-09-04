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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Семьям 18 медиков, которые умерли от COVID-19, выплатили по 1 миллиону сомов

В Кыргызстане семьи 18 умерших от коронавируса медиков получили компенсации по 1 миллиону сомов. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, на сегодня специальная комиссия изучает 34 случая смерти медработников. «Помимо этого, специалисты рассматривают 800 пакетов документов медиков, которые заразились COVID-19, для выплаты им обещанной компенсации в 200 тысяч сомов», — проинформировал чиновник.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысяч 136 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2 тысячи 506 человек.

Последний раз данные об умерших от коронавируса медиках республиканский штаб предоставлял в июле, тогда сообщалось о 73 летальных случаях среди медицинских работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164115/
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