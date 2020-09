Выборы-2020. Большая часть кыргызстанцев не определилась, за кого голосовать

Большинство кыргызстанцев намерены проголосовать против всех на выборах в Жогорку Кенеш седьмого созыва. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института.

С 6 по 15 августа через мобильные и стационарные телефоны были опрошены 1 тысяча 223 жителя Кыргызстана в возрасте от 18 лет и выше. Интервью проводилось на кыргызском (63 процента), русском (35 процентов) и узбекском (2 процента) языках.

На вопрос «Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию вы бы проголосовали?» большинство респондентов (27 процентов) ответили, что еще не определились, 15 процентов указали, что проголосовали бы против всех, 10 процентов признались, что не проголосовали бы.

Семь процентов опрошенных изъявили желание проголосовать за партию «Ата-Журт», которая не участвует в предстоящих выборах в парламент. Шесть процентов респондентов ответили, что отдали бы голос за «Республику».

В поддержку «Биримдика», СДПК (она тоже не участвует в выборах) и «Ата Мекена» высказались по 5 процентов участников исследования.

Тематика социологического опроса касалась экономических и политических вопросов, предстоящих выборов и борьбы с коронавирусом.