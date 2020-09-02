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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 246 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 246 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выздоровели 137 человек, в Оше — 8, в Ошской области —11, Чуйской —7, Таласской — 4 , Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 31, Баткенской — 19, Нарынской — 4.

Всего за весь период зарегистрировали 38 тысяч выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163769/
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