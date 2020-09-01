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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ поддерживает открытие международных границ

Всемирная организация здравоохранения поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы. Об этом на брифинге сказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

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«ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди — на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности. Чем больше государства контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — отметил он.

По словам главы Всемирной организации здравоохранения, страны должны предпринять как минимум четыре основных шага, прежде чем возвращаться к нормальной жизни.

В частности, ограничить передачу вируса среди больших групп людей. Подобные заражения фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе в ночных клубах, на стадионах, крупных религиозных собраниях. Во-вторых, важно защитить наиболее уязвимые для вируса группы, чтобы сократить смертность. В-третьих, каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества — носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. Власти также должны принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших, а также для отслеживания контактов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163646/
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