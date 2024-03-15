В Кыргызстане пройдет Международный форум по инвестициям в здравоохранение

В Кыргызстане 26-27 июня пройдет Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии. Его организацию и проведение обсудил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев во время встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге в рамках 7-го совещания министров здравоохранения государств — членов ШОС в Астане (Казахстан). Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Форум пройдет под патронажем президента Садыра Жапарова. На него приглашены министры здравоохранения стран ЦА и соседних государств, а также представители международных организаций. Планируются стратегически ориентированные тематические круглые столы, посвященные инвестиционному аспекту важнейших проблем здравоохранения, передовой практике, направлениям инвестирования и верным решениям в интересах стран Центральной Азии.

Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил Ханса Клюге за содействие в организации инвестиционного форума и подчеркнул, что ВОЗ является одним из основных партнеров, которая поддерживает сектор здравоохранения в республике. Ее помощь вносит неоценимый вклад для укрепления здоровья населения КР.

Кроме того, в Кыргызстане в этом году проведут еще два важных совместных с ВОЗ мероприятия: забег в честь Всемирного дня здоровья и Первый конгресс медицинских работников страны.