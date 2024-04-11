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Общество

В США выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа от скота

В США выявлен первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом птичьего гриппа от скота. Об этом сообщают «Новости ООН» с ссылкой на доклад ВОЗ.

Симптомы у пациента из штата Техас, который работал на ферме с коровами, предположительно инфицированными вирусом птичьего гриппа, появились 27 марта.

Это первый случай заражения человека вирусом A (H5N1), полученный при контакте с инфицированным крупным рогатым скотом, и второй подтвержденный случай гриппа A (H5N1), выявленный в США. Других случаев заражения человека гриппом A пока не выявлено.

Поскольку вирус не приобрел мутаций, способствующих передаче среди людей, ВОЗ оценивает риск для здоровья населения, связанный с этим вирусом, как низкий, а для лиц, подвергающихся профессиональному риску, риск заражения считается умеренным.

«Вирусы гриппа А и В вызывают сезонные эпидемии среди людей. При этом, согласно современным научным данным, пандемию глобального масштаба способны вызвать только вирусы типа А. Они обнаруживаются у многих видов животных. Появление штамма вируса гриппа А, способного инфицировать людей и устойчиво передаваться от человека к человеку, может вызвать пандемию гриппа», — отмечается в сообщении.

Основным естественным носителем большинства подтипов вирусов гриппа A являются дикие водоплавающие птицы.

Вспышки птичьего гриппа среди домашней птицы чреваты непосредственными и серьезными негативными последствиями для сельскохозяйственного сектора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291214/
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