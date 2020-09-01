Ослепший на один глаз солдат отзовет претензии к ГПС, если получит страховку

Ослепший в результате избиения на один глаз солдат Кубанычбек Молдалиев отзовет претензии к Пограничной службе, если ему будет выплачена страховка. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы», представляющие интересы потерпевшего.
По их словам, моральный ущерб оценен в 1 миллион сомов к ГПС и в такую же сумму к подсудимому — младшему сержанту. По приговору Таласского горсуда он признан виновным и получил три года условно. Адвокаты отмечают, что получить страховку в 140 тысяч сомов Кубанычбек Молдалиев может только в том случае, если врачи посчитают его недееспособным.
«Солдат ослеп, потому что младший сержант его регулярно избивал. Он его ударил прикладом автомата по голове, и Молдалиев попал в больницу. Когда он находился на лечении, этот же младший сержант приходил к нему и бил по голове палкой. На лечение семья обвиняемого выделила только 100 тысяч сомов. Эти деньги давно закончились. Если Кубанычбек Молдалиев будет признан инвалидом, то он откажется от претензий в адрес ГПС и осужденного», — подчеркнули они.
Инцидент произошел в одной из воинских частей Государственной пограничной службы КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.