Выборы-2020 и цифровизация. Как партии общаются с избирателями через сайты

В Кыргызстане началась предвыборная гонка. За место в Жогорку Кенеше будут бороться 16 политических партий. Официально агитация начнется только 4 сентября, но политобъединения позаботились о пиаре заранее. Некоторые из них наняли опытных политтехнологов, создали страницы в социальных сетях и сайты.

24.kg изучило, какой информацией делятся желающие попасть в седьмой созыв ЖК.

Сайт партии «Ата Мекен» atameken.kg зарегистрирован на саму политорганизацию. Из открытых источников стало известно, что ресурс создан в октябре 2009 года. На странице размещены последние новости на кыргызском и русском языках, имеется фотогалерея, указаны контактные данные. Желающие могут вступить в партию онлайн, для этого необходимо заполнить анкету.

По всему видно, что сайт дорабатывали в последний момент и в спешке, многие разделы еще не активны. К примеру, страницы «Информация о партии» и «Видеоматериалы» пусты. В фотогалерее снимки только с двух последних мероприятий — съезда и некоего тимбилдинга, который, вероятно, прошел недавно. А история одного из старейших политобъединений изложена всего в трех абзацах. Видимо, сократили из соображений: краткость — сестра таланта.

Официальный сайт партии «Бир Бол» birbol.kg не работает. По данным из открытых источников, ресурс зарегистрирован в сентябре 2013-го, последнее изменение вносилось в августе 2020 года.

Сайт зарегистрирован на Айпери Токтоматову. Она, по некоторым сведениям, в 2013-м являлась членом оргкомитета «Бир Бола».

У партии «Биримдик» сайт birimdik.org тоже на двух языках. Новостная лента политорганизации не обновляется уже больше недели. Последняя публикация от 21 августа. Посетители ресурса могут написать и отправить обращение в соответствующем разделе. Обратной связи на сайте нет — в разделе «Контакты» отсутствуют какие-либо телефоны и адреса. Раздел «Проекты» не заполнен, а программы на портале и вовсе нет.

Информации о владельцах сайта партии «Биримдик» нет в открытых источниках. Известно лишь то, что ресурс зарегистрирован в Чуйской области.

Сайт партииbutun.kg существует с 2019 года. Он зарегистрирован на Илгиза Осмонова. Об этом молодом человеке известно лишь то, что он в 2017-м был доверенным лицом Адахана Мадумарова, когда тот баллотировался в президенты.

Ресурс пестрит фотографиями и интервью с лидером политобъединения.

Фото скриншот сайта партии «Бутун Кыргызстан»

Многие разделы не активны, в частности, невозможно посмотреть список членов партии, узнать контакты и адрес, а также ознакомиться с программой.

У партии «Замандаш» тоже есть свой сайт — zamandash.kg. Веб-ресурс двуязычный — новости выходят на кыргызском и русском. Есть много разделов, но часть из них не наполнена либо информация неактуальная, устаревшая. На сайте размещены всего три новости, старая программа, фото- и видеогалерея. В разделе «Контакты» указан только адрес штаба — микрорайон «Джал-28». Телефоны, электронный адрес не указаны.

Портал зарегистрирован в мае 2020 года на имя Эрлана Бекчоро уулу. О нем известно, что он является членом политорганизации и активно ее продвигает в соцсетях. В 2019-м его имя связывали с председателем ГСИН Мелисом Турганбаевым. Бекчоро уулу в социальной сети Facebook выложил видео, где чиновник сделал пять раз сальто.

Сайт партии «Кыргызстан» kg7.kg не работает. Возможно, политобъединение запустит его с опозданием, уже после выборов.

У политической партии «Мекеним Кыргызстан» два сайта. На первом ресурсе mekenimkyrgyzstan.kg опубликованы список кандидатов, история политорганизации и ее последние новости. В разделе «Галерея» фотографии только со съезда партии. Свои контакты она не афиширует, но ей можно написать обращение, возможно, ответит. Чтобы вступить в политобъединение, достаточно указать ФИО и электронный адрес, никаких анкет нет. В разделе новостей всего восемь публикаций, они сделаны с 12 по 22 августа. Программу партия еще не опубликовала.

Владельцем сайта является основатель компании по разработке и поддержке интернет-сайтов RID Productions Исмар Сулейманов.

Второй портал oshcity.online создан для набора волонтеров. Здесь «Мекеним Кыргызстан» позиционирует себя национальным движением. На сайте указываются ценности объединения, размещены имена и фамилии членов сообщества. Кстати, на этом ресурсе тоже можно зарегистрироваться и присоединиться к партии.

На кого зарегистрирован второй сайт политорганизации, неизвестно — разработчик закрыл все данные об этом ресурсе. Единственное, что удалось обнаружить, — сайт разрабатывала российская компания Beget.

Основной контент сайта партии «Ордо» ordo.asia представлен на русском языке, имеются публикации и на кыргызском. Новостная лента обновляется каждый день. Как и у других, на портале можно оформить заявку на вступление в ряды членов политобъединения.

Информация о владельце домена и дате регистрации ресурса закрыта. Известно лишь то, что он был создан в Чуйской области.

Не открывается и сайт партии «Республика» respublika.kg. При переходе выдает ошибку. В политорганизации утверждают, что портал сейчас на стадии разработки. Он зарегистрирован на Канатбека Мидин уулу, который работал главным специалистом парламентской фракции «Республика — Ата Журт», был членом молодежного крыла. Молодой человек также занимает 27-е место в списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от «Республики». Он баллотировался и в депутаты Бишкекского горкенеша в 2016 году.

Сайт партии «Реформа» reforma.live создан в январе 2020-го, но на кого он оформлен, неизвестно. Примечательно, что IP-адрес показывает местонахождение в штате Калифорния (США).

Несколько дней назад ресурс, по словам членов политобъединения, взломали неизвестные. И он некоторое время не работал. Когда сайт вновь стал открываться, пропало несколько разделов, в частности, изменились данные о спонсорах, которые перечислили деньги на спецсчет партии. В «Реформе» это объяснили тем, что разрабатывается новый портал и сведения еще будут обновляться в течение некоторого времени.

Социал-демократы Кыргызстана тоже создали свой сайт. Напомним, что политобъединение появилось относительно недавно. На social-democrat.kg размещены всего две новости, программа, но нет контактов для обратной связи. Зато в электронном виде можно заполнить заявку о вступлении в ряды социал-демократов. Для этого, помимо фамилии и имени, нужно пояснить, чем гражданин может помочь в продвижении партии.

Ресурс зарегистрирован на политорганизацию. Разработан в июне 2020 года.

У партии «Чон Казат» тоже есть свой сайт — chonkazat.kg. Он разработан раньше, чем зарегистрирована сама политорганизация — в феврале 2018-го. Обслуживается компанией Hoster.kg.

Фото скриншот сайта партии «Чон Казат»

Портал публикует не только новости партии, но и так называемую аналитику членов политсовета. Информация на нем размещена вперемешку на русском и кыргызском языках. Опубликованы устав политобъединения, программа, есть видеосюжеты и раздел «Конституция-93», но он не открывается.

На сайте партии «Ыйман Нуру» nuriman.kg размещены программа, заявления ЦИК и информация о самой политорганизации. Последние новости датируются 21 августа. Есть краткое содержание программы партии и список первой десятки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Ресурс создан в июле 2020 года и зарегистрирован на экс-директора Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Учкунбека Ташбаева.

Напомним, что он в 2014-м был осужден за злоупотребление должностным положением и приговорен к пяти годам колонии-поселения. Сейчас баллотируется в депутаты от «Ыйман Нуру».

Еще у трех политобъединений — «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы» и Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых действий — сайтов нет.

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, и предвыборная гонка в этом году должна преимущественно вестись онлайн. Однако видно, что партии не готовы держать связь с избирателями. Ресурсы созданы, что называется, для галочки.