Выборы-2020. В словах кандидата в депутаты нашли признаки призыва к беспорядкам

В публикации кандидата в депутаты Шайлообека Атазова нашли признаки призыва к массовым беспорядкам. Об этом 24.kg сообщили в УВД города Оша.

К такому выводу пришли эксперты.

«Факт высказываний Шайлообека Атазова зарегистрирован в ЕРПП по статье «Массовые беспорядки». Кроме того, милиция проверяет информацию, что в Оше люди другого кандидата — Азамата Арапбаева — собирают у бизнесменов паспорта», — сообщили редакции.

Ранее Шайлообек Атазов написал на своей странице в социальной сети Facebook пост о том, что кандидат от другой партии — Азамат Арапбаев якобы давит на руководителей предприятий. Кандидата в депутаты допросили в милиции и провели с ним профилактическую беседу на предмет недопустимости провокаций.