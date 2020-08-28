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Общество

Обещанного три года ждут. Лекарства для онкобольных еще не поступили

Министерство здравоохранения обещает, что препараты для лечения онкобольных в Кыргызстан поступят в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, отдел закупок Минздрава уже провел централизованный тендер на закупку химиотерапевтических и таргетных препаратов для Национального центра онкологии и гематологии (НЦОиГ), Ошского межобластного центра онкологии (ОМЦО), Ошской межобластной объединенной клинической больницы (ОМОКБ).

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«Список для взрослой онкологии включает 46 наименований на общую сумму 100 миллионов сомов. По 36 наименованиям заключены и опубликованы договоры с победителями конкурсов на 52 миллиона 408 тысяч 747 сомов, в ближайшее время ожидается поставка этих лекарств. На сэкономленные денежные средства подана новая сводная заявка от НЦОиГ, ОМЦО и ОМОКБ на остаточную сумму 47 миллионов 603 тысячи 744 сома по 44 наименованиям для повторного проведения конкурсного торга», — отметили в ведомстве.

На приобретение препаратов для детской онкослужбы правительство выделило 60 миллионов сомов. Отдел закупок в мае провел конкурс по приобретению 37 наименований лекарств на 35 миллионов 44 тысячи 485 сомов. «По 25 наименованиям заключены договоры с поставщиками на общую сумму 15 миллионов 15 тысяч 836 сомов. Сейчас идет поставка товаров», — подчеркнули в МЗ КР.

В ведомстве добавили, что на оставшиеся средства запланировано проведение повторного конкурса на приобретение 57 наименований препаратов, а также компонентов крови.

«Кабмин выделил денежные средства в размере 160 миллионов сомов для закупки химиопрепаратов для детей и взрослых с онкологическими заболеваниями. Тендеры проведены, по их итогам многие лекарства для химиотерапии, как детской, так и взрослой, начали поступать. И все они будут выдаваться бесплатно», — заметил директор Наццентра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков.

Напомним, что в конце июля вице-премьер-министр Аида Исмаилова заверила, что препараты для лечения детей с онкологическими болезнями в республику поставят в течение недели.

В апреле правительство сообщило о выделении 160 миллионов сомов на закупку лекарств для людей с онкозаболеваниями. В июне Минздрав объявил тендер на централизованную закупку химиотерапевтических и таргетных препаратов, а также лекарственных средств для сопроводительной терапии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163524/
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