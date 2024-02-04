Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В Национальном центре онкологии и гематологии ответили 24.kg на основные вопросы, которые могут интересовать граждан.
Что такое рак?
Это собирательный термин, охватывающий широкую группу заболеваний, которые могут поражать любые органы и системы организма человека. Одной из характерных особенностей рака является быстрое размножение аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в окружающие ткани, а также мигрировать в другие органы, то есть метастазировать.
Что приводит к болезни?
Рак возникает в результате перерождения нормальных клеток в опухолевые. Есть несколько внешних факторов, провоцирующих рак: физические (ультрафиолетовое облучение), химические (различные канцерогены в воздухе, воде, тяжелые металлы) и биологические (вирусы, бактерии, паразиты).
Также факторами риска рака могут быть некоторые хронические инфекции. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) повышает риск развития рака шейки матки, а вирус гепатита способствует появлению рака печени.
Кроме того, негативно влияют вредные привычки (курение, употребление алкоголя), избыточный вес, нездоровое питание, загрязненный воздух. Определенную роль в возникновении злокачественных опухолей играют наследственность и старение.
На какие симптомы обратить внимание:
- резкое похудение, не связанное с диетами;
- повышение температуры (37-38 градусов), лихорадка;
- общая слабость, недомогание, повышенная утомляемость;
- изменение кожных покровов (потемнение, покраснение или пожелтение), зуд;
- кровотечения, необычные выделения из половых органов;
- уплотнения со стороны кожи, увеличение в размерах родимых пятен, родинок;
- боль — может быть как ранним признаком некоторых новообразований, так и симптомом появления метастаз;
- уплотнения в груди или других частях тела;
- увеличение лимфатических узлов (паховых, надключичных);
- несварение желудка или затрудненное глотание.
Кто в группе риска?
Заболеваемость выше, конечно, у пожилых. Однако раку подвержены и дети, и молодые люди. Многое зависит от образа жизни и профессии.
Медики советуют регулярно проходить профилактические осмотры — желательно раз в год.
Зачем нужен медосмотр?
Своевременное медицинское обследование — единственный способ вовремя выявить онкологическое заболевание.
В экономически развитых странах популярны чекапы, поэтому там выше выявляемость на первых стадиях заболевания и даже на так называемой нулевой стадии (предрак) — это когда есть клетки или доброкачественная опухоль, которые с высокой вероятностью могут стать злокачественными.
Кроме того, специалисты советуют женщинам после 40 лет ежегодно обследоваться у маммолога и гинеколога, мужчинам старше 50 лет — посещать уролога, сдавать анализ крови на онкомаркеры предстательной железы.
Курильщикам — проверять легкие. По совету врача можно проходить гастроскопию и колоноскопию.
Какие меры профилактики соблюдать?
Прежде всего врачи советуют:
- вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек (табака и алкоголя), регулярно заниматься спортом и поддерживать здоровую массу тела;
- соблюдать здоровый рацион питания, включающий фрукты и овощи;
- вакцинироваться против ВПЧ и гепатита В. Прививки от ВПЧ в Кыргызстане впервые стали делать 11-летним девочкам в ноябре 2022 года. С декабря 2022-го в республике впервые началась бесплатная вакцинация взрослого населения от гепатита В. Для этого следует обращаться в центры семейной медицины;
- избегать ультрафиолетового облучения, прежде всего в результате воздействия солнечных лучей, использовать средства защиты от загара;
- снижать воздействие загрязненного атмосферного воздуха, чаще бывать на свежем воздухе;
- избегать стрессовых ситуаций.
Есть секрет выздоровления?
Да — выявление недуга на ранней стадии. Чем раньше узнать о диагнозе, тем больше шансов на выздоровление. Врачи утверждают, что рак излечим.
Повторный рак случается?
К сожалению, да. Как правило, новая опухоль появляется через шесть месяцев после полученного лечения.
Онкобольные находятся на диспансерном учете. Всего в Кыргызстане на учете более 30 тысяч человек. Чтобы вовремя выявить рецидив и метастазы, они обязаны каждые три месяца быть под динамическим наблюдением.