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Общество
Сюжет: Полезные советы

Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В Национальном центре онкологии и гематологии ответили 24.kg на основные вопросы, которые могут интересовать граждан.

1

Что такое рак?

Это собирательный термин, охватывающий широкую группу заболеваний, которые могут поражать любые органы и системы организма человека. Одной из характерных особенностей рака является быстрое размножение аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в окружающие ткани, а также мигрировать в другие органы, то есть метастазировать.

Распространенные метастазы — основная причина смерти от рака, отмечает Всемирная организация здравоохранения.
2

Что приводит к болезни?

Рак возникает в результате перерождения нормальных клеток в опухолевые. Есть несколько внешних факторов, провоцирующих рак: физические (ультрафиолетовое облучение), химические (различные канцерогены в воздухе, воде, тяжелые металлы) и биологические (вирусы, бактерии, паразиты).

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Также факторами риска рака могут быть некоторые хронические инфекции. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) повышает риск развития рака шейки матки, а вирус гепатита способствует появлению рака печени.

Кроме того, негативно влияют вредные привычки (курение, употребление алкоголя), избыточный вес, нездоровое питание, загрязненный воздух. Определенную роль в возникновении злокачественных опухолей играют наследственность и старение.

3

На какие симптомы обратить внимание:

  • резкое похудение, не связанное с диетами;
  • повышение температуры (37-38 градусов), лихорадка;
  • общая слабость, недомогание, повышенная утомляемость;
  • изменение кожных покровов (потемнение, покраснение или пожелтение), зуд;
  • кровотечения, необычные выделения из половых органов;
  • уплотнения со стороны кожи, увеличение в размерах родимых пятен, родинок;
  • боль — может быть как ранним признаком некоторых новообразований, так и симптомом появления метастаз;
  • уплотнения в груди или других частях тела;
  • увеличение лимфатических узлов (паховых, надключичных);
  • несварение желудка или затрудненное глотание.
Конечно, подобные симптомы могут наблюдаться и при других заболеваниях. Поэтому важно обращаться в поликлинику к семейному врачу, при подозрении он направит к онкологу.
4

Кто в группе риска?

Заболеваемость выше, конечно, у пожилых. Однако раку подвержены и дети, и молодые люди. Многое зависит от образа жизни и профессии.

Медики советуют регулярно проходить профилактические осмотры — желательно раз в год.

5

Зачем нужен медосмотр?

Своевременное медицинское обследование — единственный способ вовремя выявить онкологическое заболевание.

В экономически развитых странах популярны чекапы, поэтому там выше выявляемость на первых стадиях заболевания и даже на так называемой нулевой стадии (предрак) — это когда есть клетки или доброкачественная опухоль, которые с высокой вероятностью могут стать злокачественными.

Новообразования определяются при пальпации. Важно регулярно проводить самообследование, и тогда обязательно заметите изменения. Надо прислушиваться к организму.

Кроме того, специалисты советуют женщинам после 40 лет ежегодно обследоваться у маммолога и гинеколога, мужчинам старше 50 лет — посещать уролога, сдавать анализ крови на онкомаркеры предстательной железы.

Курильщикам — проверять легкие. По совету врача можно проходить гастроскопию и колоноскопию.

6

Какие меры профилактики соблюдать?

Прежде всего врачи советуют:

  • вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек (табака и алкоголя), регулярно заниматься спортом и поддерживать здоровую массу тела;
  • соблюдать здоровый рацион питания, включающий фрукты и овощи;
  • вакцинироваться против ВПЧ и гепатита В. Прививки от ВПЧ в Кыргызстане впервые стали делать 11-летним девочкам в ноябре 2022 года. С декабря 2022-го в республике впервые началась бесплатная вакцинация взрослого населения от гепатита В. Для этого следует обращаться в центры семейной медицины;
  • избегать ультрафиолетового облучения, прежде всего в результате воздействия солнечных лучей, использовать средства защиты от загара;
  • снижать воздействие загрязненного атмосферного воздуха, чаще бывать на свежем воздухе;
  • избегать стрессовых ситуаций.
7

Есть секрет выздоровления?

Да — выявление недуга на ранней стадии. Чем раньше узнать о диагнозе, тем больше шансов на выздоровление. Врачи утверждают, что рак излечим.

8

Повторный рак случается?

К сожалению, да. Как правило, новая опухоль появляется через шесть месяцев после полученного лечения.

Онкобольные находятся на диспансерном учете. Всего в Кыргызстане на учете более 30 тысяч человек. Чтобы вовремя выявить рецидив и метастазы, они обязаны каждые три месяца быть под динамическим наблюдением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285536/
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