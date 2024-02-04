Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В Национальном центре онкологии и гематологии ответили 24.kg на основные вопросы, которые могут интересовать граждан.

1 Что такое рак? Это собирательный термин, охватывающий широкую группу заболеваний, которые могут поражать любые органы и системы организма человека. Одной из характерных особенностей рака является быстрое размножение аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в окружающие ткани, а также мигрировать в другие органы, то есть метастазировать. Распространенные метастазы — основная причина смерти от рака, отмечает Всемирная организация здравоохранения.

2 Что приводит к болезни? Рак возникает в результате перерождения нормальных клеток в опухолевые. Есть несколько внешних факторов, провоцирующих рак: физические (ультрафиолетовое облучение), химические (различные канцерогены в воздухе, воде, тяжелые металлы) и биологические (вирусы, бактерии, паразиты). Читайте по теме Четверть женщин умирает от рака шейки матки в первый год после диагноза Также факторами риска рака могут быть некоторые хронические инфекции. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) повышает риск развития рака шейки матки, а вирус гепатита способствует появлению рака печени. Кроме того, негативно влияют вредные привычки (курение, употребление алкоголя), избыточный вес, нездоровое питание, загрязненный воздух. Определенную роль в возникновении злокачественных опухолей играют наследственность и старение.

3 На какие симптомы обратить внимание: резкое похудение, не связанное с диетами;

повышение температуры (37-38 градусов), лихорадка;

общая слабость, недомогание, повышенная утомляемость;

изменение кожных покровов (потемнение, покраснение или пожелтение), зуд;

кровотечения, необычные выделения из половых органов;

уплотнения со стороны кожи, увеличение в размерах родимых пятен, родинок;

боль — может быть как ранним признаком некоторых новообразований, так и симптомом появления метастаз;

уплотнения в груди или других частях тела;

увеличение лимфатических узлов (паховых, надключичных);

несварение желудка или затрудненное глотание. Конечно, подобные симптомы могут наблюдаться и при других заболеваниях. Поэтому важно обращаться в поликлинику к семейному врачу, при подозрении он направит к онкологу.

4 Кто в группе риска? Заболеваемость выше, конечно, у пожилых. Однако раку подвержены и дети, и молодые люди. Многое зависит от образа жизни и профессии. Медики советуют регулярно проходить профилактические осмотры — желательно раз в год.

5 Зачем нужен медосмотр? Своевременное медицинское обследование — единственный способ вовремя выявить онкологическое заболевание. В экономически развитых странах популярны чекапы, поэтому там выше выявляемость на первых стадиях заболевания и даже на так называемой нулевой стадии (предрак) — это когда есть клетки или доброкачественная опухоль, которые с высокой вероятностью могут стать злокачественными. Новообразования определяются при пальпации. Важно регулярно проводить самообследование, и тогда обязательно заметите изменения. Надо прислушиваться к организму. Кроме того, специалисты советуют женщинам после 40 лет ежегодно обследоваться у маммолога и гинеколога, мужчинам старше 50 лет — посещать уролога, сдавать анализ крови на онкомаркеры предстательной железы. Курильщикам — проверять легкие. По совету врача можно проходить гастроскопию и колоноскопию.

6 Какие меры профилактики соблюдать? Прежде всего врачи советуют: вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек (табака и алкоголя), регулярно заниматься спортом и поддерживать здоровую массу тела;

соблюдать здоровый рацион питания, включающий фрукты и овощи;

вакцинироваться против ВПЧ и гепатита В. Прививки от ВПЧ в Кыргызстане впервые стали делать 11-летним девочкам в ноябре 2022 года. С декабря 2022-го в республике впервые началась бесплатная вакцинация взрослого населения от гепатита В. Для этого следует обращаться в центры семейной медицины;

избегать ультрафиолетового облучения, прежде всего в результате воздействия солнечных лучей, использовать средства защиты от загара;

снижать воздействие загрязненного атмосферного воздуха, чаще бывать на свежем воздухе;

избегать стрессовых ситуаций.

7 Есть секрет выздоровления? Да — выявление недуга на ранней стадии. Чем раньше узнать о диагнозе, тем больше шансов на выздоровление. Врачи утверждают, что рак излечим.