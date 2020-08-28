В прокуратуре рассказали подробности задержания следователя ОВД Токмака

Следователя ОВД города Токмака отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, такое решение приняли Аламединский районный и Чуйский областной суды.

Следователь ОВД Токмака И.К. вымогал 30 тысяч сомов у брата подозреваемого в изнасиловании. Последний обратился в ГСБЭП.

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«Следователя задержали с поличным после получения денег. Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы милиционера взяли под стражу, поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления и может скрыться от следствия. Адвокаты заявили, что подозреваемый переболел двусторонней пневмонией и должен вылечиться. Суд отпустил И.К. под домашний арест, сославшись на его молодой возраст — 24 года и положительную характеристику от соседей. Прокуратура обжаловала это постановление в Чуйском областном суде, но судебная коллегия оставила решение в силе. По новому законодательству решение второй инстанции не обжалуется в Верховном суде», — сказал Нурлан Тагаев.

Напомним, следователь ОВД Токмака был задержан 11 августа при получении взятки.