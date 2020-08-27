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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

Укравших золото и наркотики милиционеров заключили под стражу на два месяца

Трех сотрудников СБНОН, подозреваемых в краже золота, оставили под стражей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Уточняется, что Первомайский районный суд водворил милиционеров и двух гражданских лиц в СИЗО ГКНБ. Под стражей они будут два месяца. Санкцию в отношении начальника управления по Бишкеку рассмотрят 28 августа.

Напомним, ранее сотрудников СБНОН задержали по факту кражи вещественных доказательств. Известно, что милиционеры должны были сдать золото на ответственное хранение, однако этого не было сделано. В ходе обыска у подозреваемых было обнаружено несколько граммов героина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163420/
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