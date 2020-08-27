Освобождение Азиза Батукаева. Еще двух фигурантов дела приговорили к штрафу

Свердловский районный суд Бишкека вынес приговор двум фигурантам уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева — экс-министру здравоохранения Динаре Сагинбаевой и экс-заместителю спецпрокурора Кубатбеку Жуматаеву. Об этом 24.kg сообщили в Верховном суде.

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Уточняется, что Динара Сагинбаева и Кубатбек Жуматаев признаны виновными в соучастии в коррупции. Так как оба обвиняемых заключили сделку со следствием, суд оштрафовал их на 260 тысяч сомов каждого.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы.