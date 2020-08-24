21:53
USD 77.95
EUR 92.07
RUB 1.05
Общество

В Свердловском районе Бишкека выявили 13 детей, просящих милостыню

В ходе рейда в Свердловском районе обнаружено 13 детей, которые просили милостыню. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, городские власти возобновили пешие обходы улиц для выявления детей, которые подвергаются насилию, попрошайничают или вынужденно работают.

«Свердловский акимиат совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД (ИДН), отделом защиты семьи и детей управления социального развития (ОПСД) проинспектировали улицы, мечети и торговые центры, рынки», — отметили в мэрии.

С каждым ребенком психологи провели беседу, один подросток доставлен в центр реинтеграции «Айданек» для оказания дальнейшей поддержки, четверых поставили на профилактический учет ИДН УВД Свердловского района, восемь подростков переданы родителям и родственникам.

В мэрии просят сообщать о фактах жестокого обращения с детьми или занимающихся попрошайничеством в милицию по номеру 102, а также в отделы поддержки семьи и детей:

  • Октябрьский район: 0312510375, 0772637987 — Назгуль Солтонбаева;
  • Ленинский район: 0312883899, 0502021404 — Нуриза Сталбекова;
  • Свердловский район: 0312530576, 0706821676 — Тамара Акжолтоева;
  • Первомайский район: 0312670386, 0553225905 — Айбек Бекетаев.

Номер горячей линии Министерства труда и социального развития КР: 111.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163202/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош подросток попрошайничает, чтобы купить лекарства больной матери
Из-за попрошаек на перекрестках в Бишкеке водители вынуждены нарушать ПДД
Женщина с детьми попрошайничала в Бишкеке. Ей объяснили, что так делать нельзя
Автолюбители просят убрать попрошаек с перекрестков Бишкека
За попрошайничество задержаны восемь граждан Узбекистана
Милиция ищет подростка, просившего милостыню у прохожих во время каникул
В Джалал-Абаде девушка попрошайничала под видом старушки
Опасно для жизни. Автолюбители Бишкека просят убрать с перекрестков попрошаек
В Кызыл-Кие гражданка Казахстана оставила сына в медресе и уехала в Россию
Старушка лежа на земле просит милостыню. У чиновников дежурное оправдание
Популярные новости
Стали известны четыре города России, куда в&nbsp;сентябре возобновят авиарейсы из&nbsp;КР Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 134 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 43&nbsp;023 В КР выявили 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 023
Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о&nbsp;работе в&nbsp;стационаре Дворца спорта Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о работе в стационаре Дворца спорта
Не&nbsp;расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом Не расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом
Бизнес
Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от&nbsp;KICB! Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от KICB!
Сколько накопил&nbsp;бы Гарри Поттер на&nbsp;депозите в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; за&nbsp;четыре года? Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020 Мобильный оператор О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020
Закон о&nbsp;манипулировании информацией: разброса мнений нет Закон о манипулировании информацией: разброса мнений нет
24 августа, понедельник
21:47
В Беловодском детском психоневрологическом стационаре открыли новый корпус В Беловодском детском психоневрологическом стационаре о...
21:20
Подкаст «Мир чужими глазами» для незрячих людей запускают в Кыргызстане
21:03
Выборы-2020. У партии «Кыргызстан» в ЦИК возникли проблемы с документами
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
20:44
В столичном жилмассиве «Арча-Бешик» построят детсад за 78,7 миллиона сомов