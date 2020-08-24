В Свердловском районе Бишкека выявили 13 детей, просящих милостыню

В ходе рейда в Свердловском районе обнаружено 13 детей, которые просили милостыню. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, городские власти возобновили пешие обходы улиц для выявления детей, которые подвергаются насилию, попрошайничают или вынужденно работают.

«Свердловский акимиат совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД (ИДН), отделом защиты семьи и детей управления социального развития (ОПСД) проинспектировали улицы, мечети и торговые центры, рынки», — отметили в мэрии.

С каждым ребенком психологи провели беседу, один подросток доставлен в центр реинтеграции «Айданек» для оказания дальнейшей поддержки, четверых поставили на профилактический учет ИДН УВД Свердловского района, восемь подростков переданы родителям и родственникам.

В мэрии просят сообщать о фактах жестокого обращения с детьми или занимающихся попрошайничеством в милицию по номеру 102, а также в отделы поддержки семьи и детей:

Октябрьский район: 0312510375, 0772637987 — Назгуль Солтонбаева;

Ленинский район: 0312883899, 0502021404 — Нуриза Сталбекова;

Свердловский район: 0312530576, 0706821676 — Тамара Акжолтоева;

Первомайский район: 0312670386, 0553225905 — Айбек Бекетаев.

Номер горячей линии Министерства труда и социального развития КР: 111.