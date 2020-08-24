Ситуацию с правами человека при пандемии COVID-19 проанализировали активисты

Правозащитное движение «Бир дуйно — Кыргызстан» проанализировало ситуацию с правами человека в период вспышки коронавирусной инфекции в стране.

По результатам мониторинга, активисты отметили, что медленно и обманчиво спокойно развивающаяся в марте-мае 2020 года ситуация в Кыргызстане, когда вынужденно оказавшиеся в самоизоляции люди массово теряли работу, неизбежно привела к взрыву, который можно назвать многовекторным.

Он коснулся не только социальной, политической, экономической, но и всех других сфер жизнедеятельности нашей страны.

«Быстрое падение уровня жизни населения КР закономерно резко ограничило и права каждого человека во всех областях. Если в отдельных случаях это можно объяснить объективными причинами, которые возникли из-за пандемии, затронувшей весь мир, то в других случаях, и их большинство, неотъемлемые права человека были нарушены и продолжают нарушаться в силу системных проблем, существующих в нашем государстве», — считают правозащитники.

Случилось то, что должно было случиться, — форс-мажорная ситуация обнажила и обострила все проблемы. ПД «Бир дуйно — Кыргызстан»

В организации полагают, что в стране произошел политический кризис.

Действия, которые изначально предпринимались чиновниками, оказались совершенно недостаточными и малоэффективными.

«Несмотря на неблагоприятные прогнозы и многократные предупреждения специалистов, не велось никакой серьезной подготовки для того, чтобы как можно более безболезненно и с наименьшими потерями пережить взрывную волну пандемии, обрушившейся на Кыргызстан в июне-июле 2020 года. Справедливое возмущение у населения вызвало бездействие Жогорку Кенеша. В самый тяжелый для всей страны период депутаты спокойно бросают избравший их народ на произвол пандемии. Они отправляются отдыхать в то время, когда статистика по заболевшим и умершим напоминает фронтовые сводки: каждый день выявляется все больше заболевших, счет идет уже на сотни, затем эти цифры после объединения статистики по заболевшим COVID-19 и пневмонией стали превышать тысячу человек ежедневно. Увеличивается и количество летальных исходов, несколько дней оно превышало 70 человек в день», — говорится в отчете.

На фоне этого парламентарии инициировали и настойчиво продвигали несколько антиконституционных законов — об НКО, профсоюзах, манипулировании информацией. На этой волне настойчивого продвижения «беззаконных» законов депутаты так и не захотели услышать многочисленные возражения и аргументы со стороны общественности, юристов, правозащитников, экспертов и журналистов, не услышали их голосов, даже когда они выходили на протестные пикеты, несмотря на «карантинные» ограничения.

«За те два-три месяца, когда в Кыргызстан поступили значительные донорские средства, хотя бы часть из которых следовало направить на серьезную подготовку для снижения и смягчения рисков и последствий пандемии в нашей стране, не было сделано практически ничего: не построено ни одной специализированной больницы или хотя бы мобильного госпиталя, в полном объеме не снабжены всем необходимым действующие больницы, не закуплены в достаточном количестве средства индивидуальной защиты для медиков и населения, лекарства, другие необходимые препараты и аппаратура. Практически все призывы общественности и журналистов обеспечить им доступ к информации о том, как и на что тратятся донорские средства, остались без внимания. Чиновники так и не предоставили полной отчетности, озвучив лишь некоторые цифры и не представив никакой документации по ним», — таковы выводы правозащитников.

Люди остались один на один с нашим больным здравоохранением, немыслимо взлетевшими ценами на жизненно необходимые лекарства и зачастую — с невозможностью получить медицинскую помощь вовремя. Пострадали и сами медики: оказавшись на передовой, заражаясь, они продолжали выполнять свой долг. В результате — большие потери среди медиков в том числе.

Не были продуманы и решены вопросы продовольственной безопасности, что сильно ударило по населению, особенно по тем людям, которые остались без работы и каждодневного заработка. В пример можно привести рынок «Дордой», кормящий около 50 тысяч человек, таксистов, водителей общественного транспорта...

Вынужденные «каникулы» оставили без средств к существованию огромное число людей.

Представители уязвимых групп, многодетные семьи, пенсионеры, одинокие люди получали гуманитарную помощь, которая оказывалась в большинстве случаев опять же не государством, а различными общественными фондами и бизнесменами. Но эта помощь не была постоянной и достаточной, чаще всего она носила единовременный характер. Большое количество людей влезло в долги не в состоянии погасить кредиты, не может возродить свой маленький бизнес.

«Бир дуйно — Кыргызстан» также призывет правительство незамедлительно устранить нарушения прав человека в системе ГСИН, рассмотреть возможность их освобождения либо применения альтернативных методов наказания.