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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы возвращаются на родину. Несколько рейсов прибыло из России

Кыргызстанцы возвращаются на родину. Как сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, накануне прибыл рейс авиакомпании «Авиа Траффик Компани» по маршруту Санкт-Петербург – Ош. На борту было 177 граждан Кыргызской Республики, включая малолетних детей.

Сегодня в страну самолетом компании «Авиа Траффик Компани» по маршруту Новосибирск – Ош, вернулись 152 кыргызстанца, среди которых также дети. 

В аэропорту Оша сегодня приземлился борт авиакомпании «Сибирь», на котором в Кыргызстан возвращены 174 соотечественника.

Прибыл также рейс авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Санкт-Петербург – Бишкек. На борту 166 соотечественников, включая малолетних детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163108/
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