В Бишкеке прошла конференция российских соотечественников в Кыргызстане

В Бишкеке прошла​​ XV страновая конференция российских соотечественников в Кыргызстане. Об этом сообщает посольство РФ в КР.

Участников приветствовал глава российской дипмиссии Николай Удовиченко. Координационный совет организаций российских соотечественников отчитался о результатах работы в 2023 году.

Поднимались вопросы, связанные с совершенствованием работы по защите прав и законных интересов российской диаспоры, положением русского языка в стране, обучением в российских вузах, содействием развитию молодежного движения, сохранением и продвижением российского исторического наследия за рубежом.

Участники также обсудили предстоящее празднование Дня Победы, проведение акции «Бессмертный полк» и мероприятия, запланированные ко Дню России.