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Общество

В Москве кыргызстанцы ограбили своих соотечественниц

В Москве задержаны кыргызстанцы, подозреваемые в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

По ее данным, мужчины проникли в дом соотечественниц, угрожая ножом и избиением, ограбили их.

«Они отобрали дорогостоящий телефон, деньги и ювелирные украшения. Возбуждено уголовное дело по статье 162 часть 3 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере) УК РФ», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела территориальными правоохранительными органами России совместно с представительством МВД КР в РФ и с участием представителя в БКБОП СНГ задержаны Р.Р., 2003 года рождения, житель Баткенской области, К.Н., 1996 года рождения, житель Кара-Кулджинского района Ошской области, Ж.Б., 1996 года рождения, житель Кара-Суйского района Ошской области.

Все трое приехали на заработки в Москву. Ведутся следственно-оперативные мероприятия по возбужденному уголовному делу, осуществляется проверка их причастности к ранее совершенным тяжким и особо тяжким преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289489/
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