Выборы-2020. ЦИК не стала выносить предупреждение партии «Биримдик»

ЦИК не стала выносить предупреждение партии «Биримдик» за административный ресурс. Решение принято на заседании.

Представители партии «Реформа» пожаловались, что глава МТУ № 12 Темир Касымов агитировал за «Биримдик». Чиновник получил предупреждение. Материалы по факту направлены в Генпрокуратуру. Предложение о вынесении предупреждения партии не прошло.

Напомним, за админресурс штраф грозит не только чиновникам, но и руководителям государственных СМИ, если в их действиях обнаружатся факты злоупотребления в пользу кого-либо из кандидатов или партий. Размер взыскания классифицируется по второй категории — от 300 до 600 расчетных показателей (от 30 тысяч до 60 тысяч сомов). Уличенные в нарушении лишаются также права занимать государственные должности в течение двух лет.

24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.