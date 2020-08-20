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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Одна из партий пожаловалась на подкуп голосов избирателей

Член ЦИК Гульнара Джурабаева заявила в интервью радиостанции «Биринчи радио», что одна из партий предоставила запись подкупа голосов. 

По ее словам, чаще всего подкуп осуществляется квартальными и домкомами.

«В этом задействованы местные территориальные управы. У нас уже есть жалоба такого рода. К нам одна из партий направила запись такого поступка. Мы направили дело в правоохранительные органы и будем следить», — сказала она, но, от какой политорганизации поступило заявление и в отношении кого, не уточнила.

Подкуп избирателей — уголовно наказуемое деяние и за него грозит срок до пяти лет лишения свободы. Если факт будет доказан, партию или кандидатов, уличенных в этом, могут дисквалифицировать.

24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162979/
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