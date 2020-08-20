Выборы-2020. Ширин Айтматова и Равшан Джеенбеков: кто вошел в топ-20 партии СДК

Стала известна первая двадцатка кандидатов от партии «Социал-демократы Кыргызстана». Список 24.kg предоставили в штабе политорганизации.

Ранее в штабе огласили только топ-5 избирательного списка. Обновленный перечень выглядит так:

1. Старший сын Алмазбека Атамбаева, председатель СДК Сеид Атамбаев. Пришел в большую политику после ареста отца.

2. Депутат парламента Ирина Карамушкина. Проходит обвиняемой по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Ей вменяют статью УК КР «Захват заложников» и подозревают в попытке насильственного захвата власти.

3. Депутат Жогорку Кенеша Анвар Артыков.

4. Общественный деятель и экс-председатель политической партии «Аруу Эл» Рустам Жунушалиев.

5. Депутат Жогорку Кенеша Карамат Орозова. Она одна из немногих, кто проголосовал против скандального законопроекта «О манипулировании информацией».

6. Юрист Нурбек Касымбеков. Во время событий в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года он получил ранение.

7. Бывший посол Кыргызстана в Южной Корее, бизнесмен, по слухам якобы продавший Райымбеку Матраимову популярное кыргызскоязычное издание «Супер-Инфо», Кылычбек Султан. Он назначен заместителем председателя партии.

8. Самый преданный сторонник бывшего президента страны Темирлан Султанбеков.

9. Член молодежного парламента Назгул Жолдошева.

10. Экс-депутат парламента и бывший губернатор Джалал-Абадской области Жусупжан Жээнбеков. В 2014 году его отстранили от должности в связи с проверкой по фактам массовых нарушений в его деятельности в бытность главой Госдирекции по восстановлению и развитию городов Оша и Джалал-Абада.

11. Писательница и активистка Айжан Мырсалиева (Мырсан). Одна из организаторов и активных участников митингов #REакция.

12. Экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Политик содержится в СИЗО-1.

13. Экс-вице-премьер-министр Камила Талиева (бывший член партии «Ар-Намыс»).

14. Экс-депутат ЖК КР Ширин Айтматова. Дочь великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова тоже была одним из организаторов митингов #REакция. Она также возглавляет движение «Умут-2020». Неоднократно в интервью заявляла, что не будет баллотироваться в парламент.

15. Таалайбек Усубалиев. Он руководит секретариатом партии.

16. Депутат ЖК КР Асель Кодуранова. Еще одна верная соратница Алмазбека Атамбаева. 7 и 8 августа 2019 года она была в Кой-Таше и вела переговоры с милицией.

17. Предприниматель Асылбек Найзабеков. Был в составе совета директоров ОАО «Медиа Форум».

18. Председатель общественного объединения «Баатырлар умуту» («Надежда героев») Айчурок Камаева.

19. Экс-член политсовета СДПК Рита Борбукеева. Он также была директором пансионата ЖК КР «Алтын-Кол».

20. Экс-официальный представитель СДПК и журналист Кундуз Жолдубаева.

Сегодня до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны были предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.