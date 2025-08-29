13:08
В Бишкеке построено новое здание спортивной школы тяжелой атлетики

В Бишкеке по адресу: улица Жукеева-Пудовкина, 41, завершено строительство нового здания Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва тяжелой атлетики. Об этом сообщает Минстрой.
 
По его данным, строительство началось в 2023 году и было профинансировано из республиканского бюджета. Общая стоимость объекта составила 42 миллиона сомов.
 
Здание площадью 459 квадратных метров состоит из двух блоков. В новом объекте оборудован современный зал для соревнований, кабинет тренера и комфортные раздевалки.
 
Здание будет введено в эксплуатацию с началом нового учебного года.
Ссылка: https://24.kg/sport/341422/
