Джалал-Абад: Завершена реконструкция спортшколы имени Р.Санатбаева

Министерство строительства завершило реконструкцию специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Раатбека Санатбаева в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, объект введен в эксплуатацию, 30 августа президент Садыр Жапаров ознакомился с обновленным зданием.

Реконструкция зала борьбы началась в 2025 году за счет республиканского бюджета. На реконструкцию было выделено 133 миллиона сомов. В ходе ремонта созданы все необходимые условия для тренировок спортсменов и школа соответствует современным стандартам.

Фото Минстроя. Спортшкола

Справка. Раатбек Санатбаев – борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики. Участник Олимпийских игр. Признан лучшим борцом греко-римского стиля XX века в Кыргызской Республике.

8 января 2006 года застрелен в Бишкеке. Имя Раатбека Санатбаева присвоено средней школе № 9 и СДЮШОР Джалал-Абада.

17 октября 2009-го на территории Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Джалал-Абаде на средства друзей спортсмена установлен памятник.