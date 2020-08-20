В Кыргызстане еще у 14 медиков выявили COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке заболели 3 медработника, в Оше — 1, Чуйской области — 1, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 6.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписали двух медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции — еще семь медицинских работников.

Всего коронавирус выявили у 3 тысяч 59 медиков, выздоровели — 2 тысячи 372.