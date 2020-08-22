В Бишкеке 22 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 36 минут.

Родилась 22 августа 1965 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Родился 22 августа 1970 года. Заместитель председателя Государственной таможенной службы КР.

Родился 22 августа 1974 года. Генеральный директор ОАО «Востокэлектро».

Родился 22 августа 1979 года. Заместитель председателя Государственной регистрационной службы КР.

Памятные даты

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

В мае 2019 года Генеральная Ассамблея ООН установила новую памятную дату.

В своей резолюции ООН осуждает любое проявление насилия на основе религии и убеждений как в отношении человека, так и в отношении его собственности, жилища, культурных ценностей, храмов, школ и так далее.

Запатентовано жидкое мыло

Патент на изобретение жидкого мыла зарегистрирован в Нью-Йорке в 1865 году. Автором патента был некто Уильям Шеппард. Он открыл, что если смешать обычное мыло с нашатырным спиртом, получится густая масса, которая прекрасно смывает грязь.

Нельзя сказать, что изобретение Шеппарда стало популярным. О нем знали, но для широкого применения жидкому мылу не хватало удобной упаковки.

Такую упаковку, а точнее маленькую бутылочку с пробкой-помпой, в 1980 году придумал предприниматель из Миннесоты Роберт Тейло.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка Инга Левченко