В Бишкеке 22 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 36 минут.
У кого намечается той
Темир Бирназаров
Наталья Кулматова
Родилась 22 августа 1965 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.
Замирбек Карашев
Родился 22 августа 1970 года. Заместитель председателя Государственной таможенной службы КР.
Алмасбек Жумакадыров
Родился 22 августа 1974 года. Генеральный директор ОАО «Востокэлектро».
Тилек Джеембаев
Родился 22 августа 1979 года. Заместитель председателя Государственной регистрационной службы КР.
Памятные даты
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
В мае 2019 года Генеральная Ассамблея ООН установила новую памятную дату.
В своей резолюции ООН осуждает любое проявление насилия на основе религии и убеждений как в отношении человека, так и в отношении его собственности, жилища, культурных ценностей, храмов, школ и так далее.
Запатентовано жидкое мыло
Патент на изобретение жидкого мыла зарегистрирован в Нью-Йорке в 1865 году. Автором патента был некто Уильям Шеппард. Он открыл, что если смешать обычное мыло с нашатырным спиртом, получится густая масса, которая прекрасно смывает грязь.
Нельзя сказать, что изобретение Шеппарда стало популярным. О нем знали, но для широкого применения жидкому мылу не хватало удобной упаковки.
Такую упаковку, а точнее маленькую бутылочку с пробкой-помпой, в 1980 году придумал предприниматель из Миннесоты Роберт Тейло.
Люди, которые меняли мир
Родилась народная артистка Инга Левченко
Инга Левченко родилась 22 августа 1935 года в Омске. Деда подполковника Советской Армии по долгу службы направили во Фрунзе, куда приехали дочь и внуки.
Сорок пять лет профессор Инга Левченко отдала Кыргызскому национальному театру оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. На ее счету постановки танцевальных сцен во многих оперных спектаклях, возобновление на нашей сцене легендарных «Шопенианы», «Пахиты» и других произведений.
Долгие годы Инга Левченко была основным педагогом-балетмейстером кыргызской балетной труппы.
Воспитала плеяду талантливых людей, создавших культурную элиту Кыргызстана. Это Бюбюсара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев, Айсулуу Токомбаева, Мелис Асылбашев, Эрик Латыпов, Акан Нуртазин и другие артисты (более 350 специалистов).
Талант Левченко оценили и за рубежом. Так, балетмейстер-постановщик Инга Евгеньевна работала над спектаклями в театрах Египта и Ирана.
В 1987-м ей присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР. Она награждена медалями зарубежных стран и медалью «Данк». Указом президента в 2008 году за большой вклад в развитие театрального искусства республики ей присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики».
Умерла 13 июля 2009 года.
Куда сходить
Культура
- онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на благотворительную выставку-продажу. Подробнее
- арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на выступление группы «Лето из пакета».
Спорт
- Футбол, Кыргызская премьер-лига, шестой тур.