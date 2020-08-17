В Балыкчи около 100 жертв финансовой пирамиды потребовали вернуть их деньги

В городе Балыкчи Иссык-Кульской области около 100 жертв финансовой пирамиды потребовали вернуть их деньги. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, инцидент произошел вчера, 16 августа. Обманутые жители города собрались у здания компании и потребовали, чтобы им вернули вложенные деньги.

«Моя мама в июне вложила 25 тысяч сомов. Ей сказали, что через месяц ей вернут удвоенную сумму. Но не вернули. Есть люди, которые продали свои машины, дома, кредиты взяли. Им тоже никто не вернул деньги. Я просто хочу предостеречь других людей. Я узнал, что и в других городах открываются такие финансовые пирамиды», — рассказал читатель.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что в течение месяца в ОВД Балыкчи поступило около 90 заявлений от обманутых женщин. «Все они стали жертвами финансовой пирамиды. Заявления зарегистрированы в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье «Мошенничество», — рассказали в УВД.

В ведомстве добавили, по данному факту сотрудники милиции задержали семь подозреваемых женщин.

Уточняется, что среди собравшихся людей, которые высказали свои претензии к компании, массовых драк и пострадавших не зарегистрировано.