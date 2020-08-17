23:31
USD 77.82
EUR 92.12
RUB 1.07
Общество

В Балыкчи около 100 жертв финансовой пирамиды потребовали вернуть их деньги

В городе Балыкчи Иссык-Кульской области около 100 жертв финансовой пирамиды потребовали вернуть их деньги. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, инцидент произошел вчера, 16 августа. Обманутые жители города собрались у здания компании и потребовали, чтобы им вернули вложенные деньги.

«Моя мама в июне вложила 25 тысяч сомов. Ей сказали, что через месяц ей вернут удвоенную сумму. Но не вернули. Есть люди, которые продали свои машины, дома, кредиты взяли. Им тоже никто не вернул деньги. Я просто хочу предостеречь других людей. Я узнал, что и в других городах открываются такие финансовые пирамиды», — рассказал читатель.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили 24.kg, что в течение месяца в ОВД Балыкчи поступило около 90 заявлений от обманутых женщин. «Все они стали жертвами финансовой пирамиды. Заявления зарегистрированы в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье «Мошенничество», — рассказали в УВД.

В ведомстве добавили, по данному факту сотрудники милиции задержали семь подозреваемых женщин.

Уточняется, что среди собравшихся людей, которые высказали свои претензии к компании, массовых драк и пострадавших не зарегистрировано.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162743/
просмотров: 647
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали руководителя турфирмы, который обманул горожанку
Не стоит политизировать. В Ошской милиции прокомментировали просьбу о помощи
Из частного сейфа неизвестные украли более 2 миллионов сомов. Они задержаны
В Москве задержали мошенников, которые обещали кыргызстанцам вернуться домой
На Иссык-Куле задержан житель Каракола, угрожавший компроматом мужчине
Обещал доставить кислородные концентраторы. В Бишкеке задержан мошенник
Взломавшие аккаунты Маска и Гейтса хакеры заработали более $100 тысяч
В Балыкчи консультацию врача можно получить через WhatsApp
В Бишкеке задержали перекупщика лекарств: продавал клексан за 6 тысяч сомов
МВД Кыргызстана просит соотечественников не идти на поводу у мошенников
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
Авиарейсы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию: кто и&nbsp;когда может улететь Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay «Газпром Кыргызстан» временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay
Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников
Роботизированная хирургия в&nbsp;лечении рака мочеполовой системы Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
17 августа, понедельник
23:14
Ученые установили точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса Ученые установили точный порядок возникновения первых с...
22:47
В Кызыл-Кие провели несанкционированный той. Владельцев кафе оштрафовали
22:25
В Балыкчи около 100 жертв финансовой пирамиды потребовали вернуть их деньги
21:48
За нарушение санитарных норм в Бишкеке оштрафовали точки общепита и супермаркет
21:35
Лица без профильного образования могут быть преподавателями. В каких случаях