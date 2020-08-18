Выборы-2020. В «Мекеним Кыргызстане» рассказали, где и когда проведут съезд

19 августа политическая партия «Мекеним Кыргызстан» проведет свой съезд на открытом воздухе. Об этом 24.kg сообщили в предвыборном штабе политической организации.

Уточняется, что форум делегатов, где будет определен список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва, состоится в пригороде Бишкека. Другие подробности в штабе не сообщают.

По данным источников, на съезде политическое объединение также примет программу партии. Кроме известных и авторитетных политиков, в состав партии войдут много молодых, но опытных управленцев. Сообщается, что в первой десятке предвыборного списка партии будет много новых лиц.

«Таким образом «Мекеним Кыргызстан» намерен удовлетворить общественный запрос на обновление и развитие», — полагают источники.