Ученые установили точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса

Специалисты из Университета Южной Калифорнии определили порядок, в котором появляются симптомы COVID-19 — жар, кашель, мышечные боли, а затем тошнота или рвота и понос. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Public Health

Ученые надеются, что новые данные позволят отличать случаи коронавируса от других заболеваний и вовремя локализовывать вспышки болезни.

«COVID-19 более заразен, чем грипп, поэтому часто регистрируются кластерные вспышки заболевания, — пишут авторы работы. — Если пациентов с симптомами вовремя протестировать и отследить их контакты, вспышки удается локализовать. К сожалению, симптомы коронавирусной инфекции похожи на симптомы других распространенных болезней. Нашей задачей было определить порядок возникновения симптомов, чтобы пациенты и медработники могли быстро отличить COVID-19 от прочих заболеваний», — говорится в статье.

Ученые выяснили порядок появления симптомов на основе более 55 тысяч случаев COVID-19 в Китае, зарегистрированных с 16 по 24 февраля 2020 года. Они также изучили записи о почти 11 тысячах случаев других респираторных заболеваний, зарегистрированных с 11 декабря 2019-го по 29 января 2020 года в Китае и 2 тысячах 470 случаях заболеваний в Северной Америке и Европе в 1994-1998 годах.

Это позволило установить следующий порядок развития симптомов COVID-19: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота и понос.

«Этот порядок особенно важен для того, чтобы различать болезни, когда за помощью обращаются пациенты с заболеваниями с похожими симптомами, например с гриппом, — говорит один из авторов исследования профессор Питер Кун.

«Учитывая, что в настоящее время существуют достаточно эффективные подходы к лечению COVID-19, своевременная идентификация пациентов могла бы сократить время госпитализации», — отмечает его коллега Джозеф Ларсен.

Жар и кашель ассоциируются с различными респираторными заболеваниями, включая ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Но время появления симптомов, а также проявления, связанные с желудочно-кишечным трактом, выделяют COVID-19.

«Тошнота и рвота появляются при COVID-19 раньше диареи, при SARS и MERS происходит наоборот», — поясняют исследователи.

«Наши результаты подтверждают идею о том, что повышение температуры можно использовать как симптом для скрининга на входе в помещения, так как после вспышки коронавируса весной 2020 года заведения и офисы в странах начинают открываться вновь. Кроме того, наши результаты свидетельствуют, что в клинической практике должен учитываться порядок возникновения симптомов COVID-19 и других заболеваний. Если бы такой подход использовался давно, возможно, удалось бы избежать перехода от локальной вспышки к пандемии», — пишут исследователи.

Они надеются, что новые данные позволят пациентам вовремя обратиться за помощью или понять, что им стоит самоизолироваться. Это также позволит врачам исключить другие болезни и вмешаться на ранних стадиях.