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Экономика

Кампанию по легализации активов хотят продлить до конца года

Министерство экономики и коммерции предлагает продлить кампанию по легализации активов до 31 декабря. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы ведомства Кубанычбек Ысабеков.

По его словам, Минэкономики совместно с заинтересованными госорганами уже разработало соответствующий законопроект. Отметим, что по действующему сейчас документу кампания должна завершиться 9 июня.

Кубанычбек Ысабеков заметил, что сейчас ведется комплексная работа по созданию механизмов полной прослеживаемости экономической деятельности. Создаются выгодные условия для работы предпринимателей. Но при этом остается прошлый период, когда многие из них получали доходы, но не показывали их. Сейчас у предпринимателей есть финансы или имущество, которое оформлено на других лиц.

«Легализационная кампания является важным шагом налоговых реформ, когда, с одной стороны, создаются условия для легальной работы и закрываются лазейки, с другой — дается возможность легализовать прежнее имущество. Кроме того, сейчас мы активно ведем работу по изучению сделок с имуществом, по которым должны были быть уплачены налоги. Возможно, сами госорганы пропустили что-то, а сделка была четыре-пять лет назад. Если сейчас гражданам сказать, что они должны уплатить налоги, то будет недовольство. Чтобы такого не было, мы таким гражданам тоже предлагаем пройти легализацию. Это позволит населению вывести из тени движимое и недвижимое имущество, деньги и другое. Власти гарантируют, что не будут никого преследовать за активы, полученные незаконным путем. Но есть исключения, такие как терроризм и торговля людьми. Предлагается также прописать норму, позволяющую заверять специальную декларацию частными нотариусами», — сказал замминистра экономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293925/
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