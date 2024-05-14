На проспекте Чуй заменят арыки и установят автоматическую систему полива

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» продолжает реконструкцию ирригационных систем столицы и улучшение зеленых зон на проспекте Чуй. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, арычные лотки модели Б2 будут заменены Б3, «то есть маленькие большими и глубокими».

«Также по зеленым зонам вдоль проспекта будет устанавливаться автоматическая система полива. В период отсутствия арычной воды зона будет поливаться благодаря скважине», — сказали в муниципалитете.

После установки ирригационных систем будут проводиться устройство газонного покрытия и посадка новых саженцев.