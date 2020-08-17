Выборы-2020. ЦИК разместит всю информацию о кандидатах на портале talapker.kg

Вся информация о кандидатах, баллотирующихся в парламент по партийным спискам, появится на портале talapker.kg. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, списки с фамилиями, именами, краткой биографией с указанием, кто от какой партии идет в ЖК, будут опубликованы после 24 августа. Политорганизации должны предоставить в ЦИК все документы, включая списки кандидатов, утвержденные на съездах, а также справку из банка об уплате избирательного залога 5 миллионов сомов.

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября и заканчивается 3 октября. В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.