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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК разместит всю информацию о кандидатах на портале talapker.kg

Вся информация о кандидатах, баллотирующихся в парламент по партийным спискам, появится на портале talapker.kg. Об этом сообщает ЦИК. 

По данным ведомства,  списки с фамилиями, именами, краткой биографией с указанием, кто от какой партии идет в ЖК, будут опубликованы после 24 августа. Политорганизации должны предоставить в ЦИК все документы, включая списки кандидатов, утвержденные на съездах, а также справку из банка об уплате избирательного залога 5 миллионов сомов. 

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября и заканчивается 3 октября. В день тишины пройдет голосование вне помещений. 

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162673/
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