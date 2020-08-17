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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Правозащитники требуют признать ослепшего на один глаз солдата инвалидом

Юристы правозащитного центра «Кылым шамы», представляющие интересы солдата Пограничной службы Кубанычбека Молдалиева обратились с заявлением в ведомство за страховкой и в медикосоциальную экспертную комиссию, чтобы военнослужащего признали инвалидом. Об этом активисты сообщили 24.kg.

По словам адвокатов, Кубанычбек Молдалиев частично потерял зрение в результате избиения. Младший сержант регулярно избивал рядового прикладом автомата по голове. По приговору Таласского горсуда он признан виновным и получил три года условно. Стороны обжаловали приговор. Кубанычбеку Молдалиеву лечение так никто и не оплатил. 

Правозащитники подчеркнули, что Молдалиев должен получить страховку. В случае, если врачи посчитают его недееспособным, он может рассчитывать на 140 тысяч сомов. Один миллион сомов потерпевшая сторона намерена в гражданском порядке взыскать с осужденного. 

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162660/
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