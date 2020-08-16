Выборы-2020. ЦИК разрешила мигрантам помогать партиям: как это сделать

Кыргызстанцы, живущие за рубежом, могут перечислять деньги в избирательные фонды партий. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, мигранты могут перевести финансы в иностранной валюте через транзитные счета в коммерческих банках. Она будет конвертирована и поступит на счет той или иной парти. При назначении платежа необходимо указать имя, отчество, фамилию, дату рождения, адрес места жительства (регистрации), серию и номер ID-карты или общегражданского паспорта, а также дать согласие на публикацию данных на сайте ЦИК.

Срок внесения избирательного залога в 5 миллионов сомов истекает 24 августа.

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования. Ни одна партия с датой проведения собрания еще не определилась.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.